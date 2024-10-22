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Омский «Авангард» хочет сменить Звягина на канадца

Главному тренеру хоккейной команды ищут замену.

Источник: Комсомольская правда

Руководство омского хоккейного клуба «Авангард», по неофициальной информации, активно ищет замену нынешнему главному тренеру команды Сергею Звгягину.

Как сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на свои источники, «Авангард» связывался с представителями канадского тренера Жерара Галлана. Он уже второй сезон сидит без работы, однако несмотря на это, финансовые запросы 61-летнего специалиста оказались очень высоки, поэтому переговоры пока зашли в тупик. Последним местом работы Галлана был клуб «Нью-Йорк Рейнджерс».

По результатам последних игра «Авангард» занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ.

Напомним, ранее мы писали о планах «Авангарда» обменять некоторых игроков.