ЕГЭ по арабскому языку появится в российских школах

Сильным отличием проекта от текущей версии списка стало усиление физики. Например, если в этом году абитуриенты для отбора раньше на специальность «Электроника и наноэлектроника» могли сдать ЕГЭ по физике или информатике, то в следующем году у них вариантов не будет — только физика. Этот же предмет добавили для специальности «Гидрометеорология». В этом году абитуриентам было достаточно сдать ЕГЭ по географии, профильной математике или биологии. Для специальности «Образование и педагогические науки» новый перечень вступительных испытаний расписан для каждого профиля: для химии — ЕГЭ по химии, для географии — ЕГЭ по географии.