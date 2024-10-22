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ЕГЭ по арабскому языку появится в российских школах

Российские выпускники могут в качестве предмета по выбору сдавать Единый госэкзамен по арабскому языку. Об этом глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал 21 октября президенту России Владимиру Путину и главе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

По словам министра, сейчас арабский язык в России изучает около 4 тыс. школьников и студентов, сообщает «РИА Новости». Глава министерства ожидает, что это число будет расти.

Предполагается, что арабский станет шестым иностранным языком по выбору на ЕГЭ. Сейчас выпускники могут выбирать между английским, немецким, французским, испанским и китайским языками.

Как писал ЕАН, в сентябре Минобрнауки подготовило новый список экзаменов, которые выпускникам 11-х классов нужно сдать для поступления в вузы. В случае одобрения документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Сильным отличием проекта от текущей версии списка стало усиление физики. Например, если в этом году абитуриенты для отбора раньше на специальность «Электроника и наноэлектроника» могли сдать ЕГЭ по физике или информатике, то в следующем году у них вариантов не будет — только физика. Этот же предмет добавили для специальности «Гидрометеорология». В этом году абитуриентам было достаточно сдать ЕГЭ по географии, профильной математике или биологии. Для специальности «Образование и педагогические науки» новый перечень вступительных испытаний расписан для каждого профиля: для химии — ЕГЭ по химии, для географии — ЕГЭ по географии.

образование