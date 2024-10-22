Стали известны победители кинофестиваля «Евразия-Кинофест»

В Москве завершил работу Международный фестиваль кино стран Евразии «Евразия-Кинофест». Победители были объявлены во время церемонии закрытия смотра, который проходил в театре имени Моссовета.
Лучшим полнометражным фильмом была признана картина «Ласточка» режиссера Малики Мухамеджан, копродукция кинематографистов Казахстана, России и Италии. Мухамеджан 30 лет, она окончила ВГИК (мастерская А. А. Эшпая и В. А. Фенченко), это её дебютная работа в полном метре, который делался при поддержке продюсерского центра «ВГИК-Дебют».
Главные герои «Ласточки» — молодая семейная пара из отдаленного поселения в казахской степи, жизнь которой меняется после появления француза-путешественника. Эта лента также получила приз за лучший сценарий.
Лучшим актером стал Абдумумин Шарипов из Таджикистана («Фортуна»), а лучшей актрисой — Ирина Гринёва из России («Времена года»).
Диплом президента фестиваля Тиграна Кеосаяна «За вклад в развитие кинематографа» получила народная артистка России Ольга Остроумова.
Фестиваль «Евразия-Кинофест» проводился впервые; он проходил с 17 по 21 октября, в нем приняли участие 250 кинематографистов и экспертов из 18 стран. В различных программах фестиваля было представлено 56 фильмов, из них девять участвовало в конкурсе полнометражного кино.