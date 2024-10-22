Стали известны победители кинофестиваля «Евразия-Кинофест»

Лучшим полнометражным фильмом была признана картина «Ласточка» режиссера Малики Мухамеджан, копродукция кинематографистов Казахстана, России и Италии. Мухамеджан 30 лет, она окончила ВГИК (мастерская А. А. Эшпая и В. А. Фенченко), это её дебютная работа в полном метре, который делался при поддержке продюсерского центра «ВГИК-Дебют».