В Красноярск приедет поезд Деда Мороза

Сказочный поезд Деда Мороза вновь сделает остановку в Красноярске. Как сообщила пресс-служба РЖД, в 2024 году большое путешествие начнется 19 ноября с нулевого километра Байкало-Амурской магистрали — Тайшета.
За 54 дня поезд проедет почти 30 тысяч километров и сделает остановки более чем в 60 городах. В краевой центр состав приедет 15 декабря и простоит с 10:00 до 16:00.
Во время длительных стоянок поезда на вокзалах крупных городов, помимо развлекательной программы, запланированы отдельные мероприятия по билетам.
Обратите внимание, что в других городах края остановок в этом году не предусмотрено.
Справка:
«Поезд Деда Мороза» — это совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. Его запустили в декабре 2021-го. В наш регион поезд впервые приехал в 2022 году.