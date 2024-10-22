«Рёнхап»: Пхеньян назвал слухами утверждения об отправке солдат в Россию

Представительство Северной Кореи при Организации Объединённых Наций назвало «необоснованными слухами» сообщения об отправке военных КНДР в РФ, информирует южнокорейское агентство «Рёнхап».
Оно ссылается на заявление сотрудника представительства Северной Кореи при ООН, которое прозвучало на заседании Первого комитета ГА. Представитель КНДР ответил на обвинения со стороны делегации из Киева.
«Моя делегация не считает нужным комментировать подобные необоснованные стереотипные слухи, нацеленные на то, чтобы очернить образ КНДР и подорвать легитимные, дружественные отношения между двумя суверенными государствами», — сказал он.
Журналисты из Южной Кореи назвали данное заявление «первой публичной реакцией» Пхеньяна на утверждения об отправке северокорейских войск в РФ.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что войска Северной Кореи якобы отправлены в Российскую Федерацию, заявил, что на этот счёт звучит много противоречивых данных.
Он подчеркнул, что сотрудничество РФ и КНДР не направлено против третьих государств.