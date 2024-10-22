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Туман, гололед и усиление ветра прогнозируют в Казахстане

В нескольких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на 22 октября, передает ИА El.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 82% 759 мм рт. ст. +11°
Источник: EL.kz

Ночью и утром на западе, севере, востоке области Ұлытау ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. г. Уральск: 22 октября ночью и утром ожидается туман.

На востоке Карагандинской области ожидается на дорогах гололедица. Ночью и утром на западе, юге области туман.

Днем на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с. г. Шымкент: 22 октября днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15−20 м/с. г. Туркестан: 22 октября днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15−20 м/с.

Ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. г. Атырау: 22 октября ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман.

Ночью на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. г. Кокшетау: 22 октября ночью и утром ожидается туман.

На юге Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. г. Петропавловск: 22 октября ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Павлодарской области ожидается туман, гололёд. г. Павлодар: 22 октября ночью и утром ожидается туман, гололёд.

22 октября в области Абай ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, в центре области порывы 15−20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, южный на севере, востоке области порывы 15−20 м/с.

Днем в центре, на востоке Алматинской области ожидается юго-западный ветер порывы 15−20 м/с. г. Конаев: 22 октября ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.