Туман, гололед и усиление ветра прогнозируют в Казахстане

Днем на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с. г. Шымкент: 22 октября днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15−20 м/с. г. Туркестан: 22 октября днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15−20 м/с.