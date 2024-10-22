Туман, гололед и усиление ветра прогнозируют в Казахстане

Ночью и утром на западе, севере, востоке области Ұлытау ожидается туман.
Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. г. Уральск: 22 октября ночью и утром ожидается туман.
На востоке Карагандинской области ожидается на дорогах гололедица. Ночью и утром на западе, юге области туман.
Днем на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с. г. Шымкент: 22 октября днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15−20 м/с. г. Туркестан: 22 октября днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15−20 м/с.
Ночью и утром ожидается туман.
Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. г. Атырау: 22 октября ночью и утром ожидается туман.
Ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман.
Ночью на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. г. Кокшетау: 22 октября ночью и утром ожидается туман.
На юге Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. г. Петропавловск: 22 октября ночью и утром ожидается туман.
Ночью и утром на западе, севере Павлодарской области ожидается туман, гололёд. г. Павлодар: 22 октября ночью и утром ожидается туман, гололёд.
22 октября в области Абай ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, в центре области порывы 15−20 м/с.
Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, южный на севере, востоке области порывы 15−20 м/с.
Днем в центре, на востоке Алматинской области ожидается юго-западный ветер порывы 15−20 м/с. г. Конаев: 22 октября ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.