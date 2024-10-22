Уфимец Артем Новоселов посмертно получил орден от президента России

В Уфе прошла церемония прощания с погибшим участником специальной военной операции рядовым Артемом Новоселовым. Об этом рассказала пресс-служба администрации Кировского района столицы Башкирии.
Артема Валерьевича родные и близкие вспоминают как доброго и светлого человека с открытой душой. Отучился в Аксаковской гимназии № 11, продолжил учебу в Ломоносовском морском колледже военно-морского флота в Санкт-Петербурге. В этом году принял решение отправиться в зону СВО. Мужчины не стало во время выполнения боевой задачи.
Президент России Владимир Путин своим указом удостоил Артема Новоселова награждением посмертно Орденом Мужества.
— Его гибель — большая утрата для всех, его семьи, близких, друзей. Орден передан на вечное хранение матери солдата. Выражаем искренние соболезнования семье и близким, — заявили в администрации Кировского района.
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