Уфимец Артем Новоселов посмертно получил орден от президента России

Артема Валерьевича родные и близкие вспоминают как доброго и светлого человека с открытой душой. Отучился в Аксаковской гимназии № 11, продолжил учебу в Ломоносовском морском колледже военно-морского флота в Санкт-Петербурге. В этом году принял решение отправиться в зону СВО. Мужчины не стало во время выполнения боевой задачи.