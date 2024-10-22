Свердловский детский омбудсмен предложил уменьшить классы с детьми мигрантов

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Игорь Мороков включил детей мигрантов в перечень учеников «с особыми образовательными потребностями». В список также входят дети с ограниченными возможностями и дети-инвалиды, отметил детский омбудсмен региона в эфире «ОТВ-Екатеринбург».
— У нас сегодня существует категория детей с особенными образовательными потребностями. Это дети с ограниченными возможностями, дети-инвалиды. Я думаю, что вот этих детей [дети мигрантов] тоже нужно приравнивать к этой категории, — утверждает Игорь Мороков.
По его словам, для классов с детьми без знания русского языка нужно создавать определенные условия — их наполняемость должна быть меньше, а труд учителей, работающих с учениками, необходимо оплачивать выше. В действительности же, например, в Екатеринбурге есть две школы, в которых достаточно много детей мигрантов. В случае этих образовательных учреждений соблюдать рекомендации о распределении таких учеников по три человека на класс невозможно, отметил детский омбудсмен.