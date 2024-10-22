Олбани
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти 12 человек с эпилепсией лишили водительских прав

В Тольятти 12 жителей с хроническим заболеванием незаконно использовали права на управление транспортными средствами.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области суд лишил водительских прав людей, страдающих эпилепсией. Всего без водительских прав остались 12 жителей Тольятти. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Эпилепсия относится к числу заболеваний, наличие которого является прямым противопоказанием к управлению транспортным средством», — рассказали в пресс-службе.

Прокуратура Тольятти продолжает выявлять факты незаконного использования водительских прав при наличии хронических заболеваний. В результате были направлены административные иски в суд о прекращении права на управление транспортным средством 12 человек с таким диагнозом.

Автозаводский районный суд полностью удовлетворил требования. Сведения о прекращении прав уже внесены в федеральную информационную систему.

права человека