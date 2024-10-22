В Тольятти 12 человек с эпилепсией лишили водительских прав

В Самарской области суд лишил водительских прав людей, страдающих эпилепсией. Всего без водительских прав остались 12 жителей Тольятти. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«Эпилепсия относится к числу заболеваний, наличие которого является прямым противопоказанием к управлению транспортным средством», — рассказали в пресс-службе.
Прокуратура Тольятти продолжает выявлять факты незаконного использования водительских прав при наличии хронических заболеваний. В результате были направлены административные иски в суд о прекращении права на управление транспортным средством 12 человек с таким диагнозом.
Автозаводский районный суд полностью удовлетворил требования. Сведения о прекращении прав уже внесены в федеральную информационную систему.