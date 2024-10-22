Магнитная буря 22 октября 2024 года: сила геоударов приблизится к 5 баллам

По прогнозам сотрудников лаборатории солнечной астрономии, магнитных штормов или ощутимых геоударов в ближайшее время ждать не стоит. До конца недели и месяца К-индекс не превысит 3 баллов, что считается спокойной магнитосферой. На Солнце пока наблюдается штиль.