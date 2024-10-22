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Магнитная буря 22 октября 2024 года: сила геоударов приблизится к 5 баллам

В некоторые часы вторника метеопаты могут столкнуться с недомоганием.

Сейчас в Олбани: +12° 0 м/с 88% 759 мм рт. ст. +11°
Источник: ESA

22 октября К-индекс превысит 4 балла. В первой половине дня показатель возмущений на Солнце может подняться до 5, что считается магнитной бурей класса G1. К полудню мощность геоатак снизится до 3 баллов и останется на таком уровне до конца дня.

По прогнозам сотрудников лаборатории солнечной астрономии, магнитных штормов или ощутимых геоударов в ближайшее время ждать не стоит. До конца недели и месяца К-индекс не превысит 3 баллов, что считается спокойной магнитосферой. На Солнце пока наблюдается штиль.

Сейчас индекс вспышечной активности остается на желтом (практически минимальном) уровне. Накануне астрофизики зафиксировали 2 взрыва балла C. В ночь на вторник не зарегистрировано ни одного выброса плазмы.