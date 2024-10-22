Магнитная буря 22 октября 2024 года: сила геоударов приблизится к 5 баллам

22 октября К-индекс превысит 4 балла. В первой половине дня показатель возмущений на Солнце может подняться до 5, что считается магнитной бурей класса G1. К полудню мощность геоатак снизится до 3 баллов и останется на таком уровне до конца дня.
По прогнозам сотрудников лаборатории солнечной астрономии, магнитных штормов или ощутимых геоударов в ближайшее время ждать не стоит. До конца недели и месяца К-индекс не превысит 3 баллов, что считается спокойной магнитосферой. На Солнце пока наблюдается штиль.
Сейчас индекс вспышечной активности остается на желтом (практически минимальном) уровне. Накануне астрофизики зафиксировали 2 взрыва балла C. В ночь на вторник не зарегистрировано ни одного выброса плазмы.