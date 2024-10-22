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Девять детей погибли на пожарах в Пермском крае с начала года

Статистику опубликовало региональное управление МЧС.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2024 года на пожарах в Пермском крае погибли девять детей. Такую статистику опубликовало региональное управление МЧС.

Напомним, последний трагический случай произошел в ночь на 21 октября в поселке Уральский Нытвенского округа. Во время пожара в многоквартирном деревянном доме погибли трое мальчиков 1, 3 и 5 лет. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

В МЧС призвали родителей не оставлять детей одних без присмотра взрослых ни на минуту. Спички, зажигалки и лекарства следует убрать в недоступное для детей место.

Также родителей просят повторить с ребенком основные правила пожарной безопасности и алгоритм действий при пожаре:

— сразу сообщать взрослым о пожаре, позвать на помощь;

— не прятаться в шкаф или под кровать;

— выбегать из помещения на улицу;

— дышать через влажную ткань;

— не открывать окно и дверь, так как от притока воздуха огонь разгорается еще больше;

— звонить в пожарную охрану по телефонам 01 или 112.

пожары