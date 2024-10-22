Девять детей погибли на пожарах в Пермском крае с начала года

С начала 2024 года на пожарах в Пермском крае погибли девять детей. Такую статистику опубликовало региональное управление МЧС.
Напомним, последний трагический случай произошел в ночь на 21 октября в поселке Уральский Нытвенского округа. Во время пожара в многоквартирном деревянном доме погибли трое мальчиков 1, 3 и 5 лет. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
В МЧС призвали родителей не оставлять детей одних без присмотра взрослых ни на минуту. Спички, зажигалки и лекарства следует убрать в недоступное для детей место.
Также родителей просят повторить с ребенком основные правила пожарной безопасности и алгоритм действий при пожаре:
— сразу сообщать взрослым о пожаре, позвать на помощь;
— не прятаться в шкаф или под кровать;
— выбегать из помещения на улицу;
— дышать через влажную ткань;
— не открывать окно и дверь, так как от притока воздуха огонь разгорается еще больше;
— звонить в пожарную охрану по телефонам 01 или 112.