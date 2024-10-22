Дожди со снегом придут в Башкирию на этой неделе

В Башкирии испортится погода. На республику идут дожди, снег и похолодание. Это следует из прогноза, предоставленного республиканскими синоптиками.
Так, завтра, 23 октября, в Башкирии ожидаются небольшие дожди и порывистый ветер. Температура воздуха в среду поднимется днем максимум до +11 градусов, ночью столбики термометров покажут 0…+5 градусов.
Продолжит холодать и 24 октября. В Башгидрометцентре предупредили о небольших дождях, местами до умеренных, ночью по востоку осадки будут со снегом.
= Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +4,+9°, — говорится в прогнозе.
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