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Дожди со снегом придут в Башкирию на этой неделе

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии испортится погода. На республику идут дожди, снег и похолодание. Это следует из прогноза, предоставленного республиканскими синоптиками.

Так, завтра, 23 октября, в Башкирии ожидаются небольшие дожди и порывистый ветер. Температура воздуха в среду поднимется днем максимум до +11 градусов, ночью столбики термометров покажут 0…+5 градусов.

Продолжит холодать и 24 октября. В Башгидрометцентре предупредили о небольших дождях, местами до умеренных, ночью по востоку осадки будут со снегом.

= Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +4,+9°, — говорится в прогнозе.

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