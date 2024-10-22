Как подорожает зимний отдых в России

Отдых на зимние праздники поднимется в цене в среднем на 22 процента по сравнению с прошлым сезоном, а регионы заявили о выравнивании летнего и зимнего турпотока. Об этом 21 октября говорили на круглом столе в Госдуме, где подвели итоги летнего туристического сезона — 2024. По словам экспертов, цены выросли из-за подорожания билетов, нехватки номерного фонда, а также высокой нагрузки на транспортную инфраструктуру. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) «Парламентской газете» (18+) рассказали, во сколько теперь обойдутся каникулы.
Спрос не падает
Некоторые регионы уже заявили о выравнивании летнего и зимнего турпотока, хотя летние поездки традиционно длиннее зимних, отметила зампред Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач. При этом спрос на зимние путешествия не замедляет рост цен на билеты и размещение в гостиницах.
По прогнозам, с ноября по март в сезоне-2024/25 россияне совершат 33 миллиона турпоездок, что на 4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметила парламентарий. Цены на отдых зимой в среднем поднимутся на 22 процента по сравнению с прошлым сезоном. Туристы уже забронировали на Новый год 90 процентов всех имеющихся номеров на самых популярных курортах Краснодарского края и Республики Алтай.
Средняя цена за одну ночь в гостинице до двух звезд составляет 6043 рубля, что на 17 процентов больше, чем в прошлом году, отметил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. По его словам, средняя стоимость ночевки в трехзвездочной гостинице выросла за год на 18,5 процента и составляет 7011 рублей. Цена за ночь в отелях 4 и 5 звезд выросла за год на 21,9 процента — 11 739 рублей.
«Помимо гостиниц, на 22 процента выросла стоимость авиаперевозок внутри России. В прошлом году средняя цена авиабилета по стране составляла 13 300 рублей, а в этом уже 16 199 рублей. С января по август авиакомпании перевезли около семи миллионов пассажиров, что несколько меньше, чем в прошлом году», — сказал Уманский.
Прогноз РСТ на 2024 год в целом — 90 миллионов туристических поездок среди россиян. Прирост турпотока показывают Рязанская и Калужская области, Якутия, Чечня, Дагестан, Северная Осетия. Туроператоры зафиксировали замедление роста турпотока в Сочи, однако Краснодарский край остался в лидерах по посещаемости этим летом, прирост там оставил 15 процентов к аналогичному периоду 2023 года.
Инфляция и кадровый голод
Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин сообщил «Парламентской газете», что отдых неизбежно растет в цене, поскольку туризм — часть экономики, и вместе с ней дорожают все остальные элементы. По его словам, все составляющие турпродукта за год прибавили в рублях среднем по 15−20 процентов. В самой отрасли не хватает горничных в отелях, поваров, менеджеров на ресепшн. А чтобы заполнить отель персоналом, надо платить больше, и это тоже отражается на цене отдыха.
«Отели за год выросли в цене на 15−20 процентов, авиаперелеты подорожали на 25−30 процентов. Менее внушительно поднялись в цене железнодорожные билеты — в среднем на 15 процентов. Кроме того, выросли зарплаты гидов, подорожали экскурсионный транспорт и питание туристов на маршруте. Продуктовая инфляция тоже измеряется двузначными цифрами», — сказал Ромашкин.
Однако нехватки мест в отелях Краснодарского края не стоит ждать, поскольку там традиционно летние курорты, убежден вице-президент АТОР. Определенные проблемы могут возникнуть лишь на горнолыжных курортах, например на Красной поляне, но говорить, что все номера проданы, нельзя, отметил Ромашкин.