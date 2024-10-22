Как подорожает зимний отдых в России

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин сообщил «Парламентской газете», что отдых неизбежно растет в цене, поскольку туризм — часть экономики, и вместе с ней дорожают все остальные элементы. По его словам, все составляющие турпродукта за год прибавили в рублях среднем по 15−20 процентов. В самой отрасли не хватает горничных в отелях, поваров, менеджеров на ресепшн. А чтобы заполнить отель персоналом, надо платить больше, и это тоже отражается на цене отдыха.