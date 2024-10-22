Комплекс «Будь здоров!» приобрели в Иркутске для детского сада № 63

«Идею принять участие в такой программе поддержали родители ребятишек. Наша общая задача — воспитать здоровую, всесторонне развитую личность. Современные технологии в этом хорошо помогают. У нас появилась возможность разнообразить занятия, дети моментально включаются в процесс. Они проявляют азарт и заинтересованность. Это положительно влияет на образовательную и оздоровительную деятельность», — рассказала заведующая дошкольным учреждением Юлия Дениско.
Как уточнила воспитатель Оксана Файласова, «Будь здоров!» включает почти 600 развивающих игр. Например, есть возможность готовиться к школе. Комплекс предусматривает интерактивные занятия по правописанию, учит читать, считать, сравнивать, сопоставлять, тренировать память, смекалку и логику. Программы позволяют воспитанникам знакомиться с различными профессиями, осваивать правила оказания первой медицинской помощи, отвечают на вопросы «Как устроен человек?», «Зачем нужна аптечка и как ее применять?» и многое другое. Также имеются встроенные весы и ростомер.
Другое приобретение — интерактивный физкультурный комплекс. Модуль объединяет двигательную и интеллектуальную деятельность. На занятиях физкультурой малыши в занимательной форме учатся развивать внимание, ловкость, быструю реакцию. С его помощью можно проводить соревнования, а также использовать оборудование в образовательной деятельности, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Инструктор по физкультуре Татьяна Васильковская отметила: сегодня детсад посещают 600 дошкольников и ни один из них не остался равнодушным к «живой стене».
«Руководство дошкольного учреждения уделяет много внимания созданию комфортных, безопасных условий для детсадовцев. Здесь есть лаборатория по экологическому воспитанию, кабинет робототехники, помещения для занятий творчеством и спортом, зимний сад. Современные программы, которые реализуем в Иркутске совместно с региональными властями, позволяют обновлять оборудование, способствуют гармоничному развитию личностей», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.
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