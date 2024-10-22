Комплекс «Будь здоров!» приобрели в Иркутске для детского сада № 63

Другое приобретение — интерактивный физкультурный комплекс. Модуль объединяет двигательную и интеллектуальную деятельность. На занятиях физкультурой малыши в занимательной форме учатся развивать внимание, ловкость, быструю реакцию. С его помощью можно проводить соревнования, а также использовать оборудование в образовательной деятельности, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Инструктор по физкультуре Татьяна Васильковская отметила: сегодня детсад посещают 600 дошкольников и ни один из них не остался равнодушным к «живой стене».