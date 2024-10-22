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В Самарской области семье бойца СВО перерасчитали плату за газ

В Самарской области помогли семье участника спецоперации сделать перерасчет платы за газ.

Источник: Комсомольская правда

В Большечерниговском районе Самарской области мать участника спецоперации обратилась в прокуратуру из-за несогласия с начислением задолженности за газ и наложением ареста на банковский счет. Об этом сообщили в надзорном органе.

«В мае 2024 года с женщины взыскали задолженность за газ в размере 58 тысячи рублей в пользу газовой компании. Проверка показала, что ее начислили из-за отсутствия у организации показаний прибора учета газопотребления», — рассказали в пресс-службе.

Прокуратура направила в суд возражения относительно судебного приказа. В результате его отменили. Семье участника СВО выполнили перерасчет платы за газ на сумму 15 тысяч рублей. В настоящий момент арест со счета снят.

ЖКХ