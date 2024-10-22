Дожди идут на Свердловскую область

Несмотря на то, что к западным районам Свердловской области подходит теплый атмосферный фронт, местные жители тепла не ощутят из-за сильной облачности. В среднем воздух на Среднем Урале прогреется сегодня днем до +5, +10 градусов. В Екатеринбурге температура составит +5, +7 градусов. Утром возможен туман.