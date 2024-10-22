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Дожди идут на Свердловскую область

В Свердловской области сегодня во второй половине дня пойдут дожди. Как сообщил в своем telegram-канале метеоролог Алексей Пулин, на регион надвигается холодный фронт.

Сейчас в Олбани: +11° 0 м/с 87% 759 мм рт. ст. +12°

«В ночь на вторник над Свердловской областью преобладает умеренно-холодная воздушная масса, поступившая в регион накануне. Практически по всей области ночные температуры отрицательны», — отметил Алексей Пулин.

Несмотря на то, что к западным районам Свердловской области подходит теплый атмосферный фронт, местные жители тепла не ощутят из-за сильной облачности. В среднем воздух на Среднем Урале прогреется сегодня днем до +5, +10 градусов. В Екатеринбурге температура составит +5, +7 градусов. Утром возможен туман.