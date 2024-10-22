Пермь готова к будущим снегопадам

Погода этой осенью побаловала пермяков. Уже октябрь подходит к завершению, а ни затяжных дождей, ни ранних снегопадов. Но не за горами ноябрь, когда, по прогнозу специалистов Гидрометцентра, в Перми установится постоянный снежный покров. А значит, в городе потребуется убирать с улиц снег и вывозить его на полигоны.
Насколько успели дорожники воспользоваться благоприятными погодными условиями и подготовить к зиме снегоуборочную технику, проинспектировал глава Перми Эдуард Соснин. На прошлой неделе он начал серию выездов по проверке готовности подрядчиков к зимнему содержанию улиц.
Первой подрядной организацией, которую посетил Эдуард Соснин, стало ООО «Стройград Плюс», которое обслуживает несколько районов Перми. Предприятие уже подготовило к зиме тракторы, самосвалы, погрузчики, автогрейдеры и роторные очистители.
— С наступлением холодов и приближением зимнего периода проводим планомерную работу по подготовке к содержанию города, и готовность составляет 100 процентов. Увеличение количества техники, а также видов и объемов работ по противогололедной обработке и уборке дорог, стали возможными благодаря выделению дополнительных средств в бюджете на сферу дорожного хозяйства. Убедился, что работы по подготовке к зимнему периоду содержания дорог в Перми идут по плану, — отметил Эдуард Соснин.
Всего в городе подрядными организациями в рамках заключенных в 2024 году муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту улиц и автомобильных дорог к зимнему периоду подготовлено 345 единиц спецтехники, из которых 86 единиц — это средства малой механизации для своевременной и качественной уборки тротуаров, остановочных площадок и подходов к инженерным сооружениям. Кстати, прошлой зимой улицы Перми очищали 262 машины, в том числе 72 средства малой механизации.
Вся снегоуборочная техника полностью готова к зиме.
А если зимой пройдут обильные снегопады, для оперативных работ по вывозу снега с улично-дорожной сети подрядные организации будут использовать дополнительно наемную технику.
НА ЗАМЕТКУ
Кто отвечает за уборку снега в районах Перми
В 2024 году в Перми были заключены новые трехлетние контракты на содержание улиц. Всего за уборку снега в городе отвечают пять подрядных организаций.
ООО «Стройград Плюс» обслуживает Ленинский, Дзержинский и Орджоникидзевский районы.
ООО «Строительное управление-157» отвечает за Свердловский и часть Кировского района, а также Новые Ляды.
ООО «ДСТ-Пермь» — Индустриальный район.
ООО «Лесной Двор» — Кировский район.
ООО «ТехДорГрупп» — Мотовилихинский район.