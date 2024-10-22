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Пермь готова к будущим снегопадам

Глава Перми Эдуард Соснин начал серию проверок подрядчиков, отвечающих за зимнее содержание улиц.

Источник: Соцсети

Погода этой осенью побаловала пермяков. Уже октябрь подходит к завершению, а ни затяжных дождей, ни ранних снегопадов. Но не за горами ноябрь, когда, по прогнозу специалистов Гидрометцентра, в Перми установится постоянный снежный покров. А значит, в городе потребуется убирать с улиц снег и вывозить его на полигоны.

Насколько успели дорожники воспользоваться благоприятными погодными условиями и подготовить к зиме снегоуборочную технику, проинспектировал глава Перми Эдуард Соснин. На прошлой неделе он начал серию выездов по проверке готовности подрядчиков к зимнему содержанию улиц.

Первой подрядной организацией, которую посетил Эдуард Соснин, стало ООО «Стройград Плюс», которое обслуживает несколько районов Перми. Предприятие уже подготовило к зиме тракторы, самосвалы, погрузчики, автогрейдеры и роторные очистители.

Следующим пунктом, где побывал глава города, стала база организации «ТехДорГрупп», техника которой будет обслуживать Мотовилихинский район. Для уборки этого района подготовлено более 80 единиц техники, которые для удобства выездов находятся на разных площадках города. Как рассказали подрядчики, в особо сложные погодные условия они смогут привлечь дополнительно еще около 30 единиц техники. Среди них — самосвалы, тракторы, погрузчики, автогрейдеры и другие.

— С наступлением холодов и приближением зимнего периода проводим планомерную работу по подготовке к содержанию города, и готовность составляет 100 процентов. Увеличение количества техники, а также видов и объемов работ по противогололедной обработке и уборке дорог, стали возможными благодаря выделению дополнительных средств в бюджете на сферу дорожного хозяйства. Убедился, что работы по подготовке к зимнему периоду содержания дорог в Перми идут по плану, — отметил Эдуард Соснин.

Всего в городе подрядными организациями в рамках заключенных в 2024 году муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту улиц и автомобильных дорог к зимнему периоду подготовлено 345 единиц спецтехники, из которых 86 единиц — это средства малой механизации для своевременной и качественной уборки тротуаров, остановочных площадок и подходов к инженерным сооружениям. Кстати, прошлой зимой улицы Перми очищали 262 машины, в том числе 72 средства малой механизации.

Вся снегоуборочная техника полностью готова к зиме.

А если зимой пройдут обильные снегопады, для оперативных работ по вывозу снега с улично-дорожной сети подрядные организации будут использовать дополнительно наемную технику.

НА ЗАМЕТКУ

Кто отвечает за уборку снега в районах Перми

В 2024 году в Перми были заключены новые трехлетние контракты на содержание улиц. Всего за уборку снега в городе отвечают пять подрядных организаций.

ООО «Стройград Плюс» обслуживает Ленинский, Дзержинский и Орджоникидзевский районы.

ООО «Строительное управление-157» отвечает за Свердловский и часть Кировского района, а также Новые Ляды.

ООО «ДСТ-Пермь» — Индустриальный район.

ООО «Лесной Двор» — Кировский район.

ООО «ТехДорГрупп» — Мотовилихинский район.