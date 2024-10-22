Пермь готова к будущим снегопадам

Погода этой осенью побаловала пермяков. Уже октябрь подходит к завершению, а ни затяжных дождей, ни ранних снегопадов. Но не за горами ноябрь, когда, по прогнозу специалистов Гидрометцентра, в Перми установится постоянный снежный покров. А значит, в городе потребуется убирать с улиц снег и вывозить его на полигоны.