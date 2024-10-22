Местами дожди и до +18°С ожидается в Беларуси во вторник

В Гродно и Бресте ожидается самое высокое значение температуры воздуха среди всех областных центров: +15…+17°C и +16…+18°C соответственно. В этих городах сегодня тоже будет переменная облачность и без существенных осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с.