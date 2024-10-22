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Местами дожди и до +18°С ожидается в Беларуси во вторник

В Гомеле дождей не будет, а в других областных центрах республики есть небольшая вероятность осадков.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 82% 759 мм рт. ст. +11°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений не ожидается в Беларуси во вторник, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность, в основном по северо-западной половине страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В утренние часы в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. Ветер южный, юго-западный 3−8 м/с.

Дневная температура воздуха составит +10…+16°С, по юго-западу воздух прогреется до +18°С.

Прогноз погоды по регионам.

В Минске во вторник прогнозируется переменная облачность и не будет существенных осадков (их вероятность 10−15%). Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +12…+14°C. Ветер юго-западный 3−8 м/с.

В Витебске и Могилеве будут схожие погодные условия: переменная облачность, вероятность осадков 10−15%, +11…+13°C, ветер юго-западный 3−8 м/с.

В Гомеле также установится переменная облачность без дождей. В городе над Сожем воздух прогреется до +13…+15°C. Ветер юго-западный 3−8 м/с.

В Гродно и Бресте ожидается самое высокое значение температуры воздуха среди всех областных центров: +15…+17°C и +16…+18°C соответственно. В этих городах сегодня тоже будет переменная облачность и без существенных осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с.