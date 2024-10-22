Местами дожди и до +18°С ожидается в Беларуси во вторник

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений не ожидается в Беларуси во вторник, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность, в основном по северо-западной половине страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В утренние часы в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. Ветер южный, юго-западный 3−8 м/с.
Дневная температура воздуха составит +10…+16°С, по юго-западу воздух прогреется до +18°С.
Прогноз погоды по регионам.
В Минске во вторник прогнозируется переменная облачность и не будет существенных осадков (их вероятность 10−15%). Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +12…+14°C. Ветер юго-западный 3−8 м/с.
В Витебске и Могилеве будут схожие погодные условия: переменная облачность, вероятность осадков 10−15%, +11…+13°C, ветер юго-западный 3−8 м/с.
В Гомеле также установится переменная облачность без дождей. В городе над Сожем воздух прогреется до +13…+15°C. Ветер юго-западный 3−8 м/с.
В Гродно и Бресте ожидается самое высокое значение температуры воздуха среди всех областных центров: +15…+17°C и +16…+18°C соответственно. В этих городах сегодня тоже будет переменная облачность и без существенных осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с.