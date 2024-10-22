Госавтоинспекция усилит контроль за грузовиками

Совместные рейдовые группы проконтролируют соблюдение водителями грузовиков ПДД, техническое состояние автомобилей и безопасность перевозки грузов.



Руководители субъектов хозяйствования, нарушившие порядок выпуска водителей на линию и допустившие технически неисправный транспорт к перевозкам, будут привлечены к ответственности.



Стражи дорог подчеркнули, что с начала октября в республике зарегистрированы 11 ДТП с участием грузовиков, в которых один человек погиб и 11 получили травмы различной степени тяжести.