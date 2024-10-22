Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госавтоинспекция усилит контроль за грузовиками

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция совместно с Транспортной инспекцией с 22 по 25 октября проведет ряд профилактических мероприятий, направленных на предупреждение ДТП с участием грузовых автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении ГАИ МВД.

Источник: РИА "Новости"

Совместные рейдовые группы проконтролируют соблюдение водителями грузовиков ПДД, техническое состояние автомобилей и безопасность перевозки грузов.

Руководители субъектов хозяйствования, нарушившие порядок выпуска водителей на линию и допустившие технически неисправный транспорт к перевозкам, будут привлечены к ответственности.

Стражи дорог подчеркнули, что с начала октября в республике зарегистрированы 11 ДТП с участием грузовиков, в которых один человек погиб и 11 получили травмы различной степени тяжести.