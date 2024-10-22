Совместные рейдовые группы проконтролируют соблюдение водителями грузовиков ПДД, техническое состояние автомобилей и безопасность перевозки грузов.
Руководители субъектов хозяйствования, нарушившие порядок выпуска водителей на линию и допустившие технически неисправный транспорт к перевозкам, будут привлечены к ответственности.
Стражи дорог подчеркнули, что с начала октября в республике зарегистрированы 11 ДТП с участием грузовиков, в которых один человек погиб и 11 получили травмы различной степени тяжести.
Госавтоинспекция усилит контроль за грузовиками
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция совместно с Транспортной инспекцией с 22 по 25 октября проведет ряд профилактических мероприятий, направленных на предупреждение ДТП с участием грузовых автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении ГАИ МВД.
Совместные рейдовые группы проконтролируют соблюдение водителями грузовиков ПДД, техническое состояние автомобилей и безопасность перевозки грузов.