Клещей в Иркутской области становится все больше, а спят они все меньше

В Иркутской области завершается сезон активности клещей. Однако это неточно: в некоторых территориях встретить кровопийцу в лесу можно и в ноябре, и даже в декабре. А просыпаются они все раньше — уже в начале апреля появляются первые покусанные любители леса или дачи. Каждый год клещи кусают все больше и больше людей, а в 2024 году от клещевого энцефалита даже умерло два человека.
Об этом говорили в пресс-центре «Интерфакса» заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Светлана Каверзина и руководитель лаборатории трансмиссивных инфекций ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» Галина Данчинова.
Так, по официальным данным, в клещевом сезоне 2024 года от укусов паразитов пострадало 15 447 жителей Приангарья. Это на 22% больше, чем в 2023 году — 12 723 человека. Первое обращение с жалобой на укус клеща в 2024 году было зафиксировано 7 марта в Ангарском городском округе. Последнее (пока) — 14 октября. Первый укус таежного клеща, главного переносчика энцефалита, зафиксирован 26 марта. Пик пришелся на май — 4827 обращений, 1,6 тысячи — в последнюю неделю мая. И не стоит снимать со счетов то, что часть граждан, повстречавшихся с клещами, не обращаются к медикам. Особенно в отдаленных деревнях.
Подавляющее число обращений — из Иркутска и Иркутского района: 7413 человек, из Шелехова и Шелеховского района — почти 1,3 тысячи обращений, из Слюдянского района — 539 человек. Также в иркутский Центр обратились два укушенных из Катангского района.
Чаще всего клещи кусают людей на дачах. В последнее время леса в Приангарье стали очень благоприятными для клещей: смешанными, светлыми — оказывается, паразиты не любят темного хвойного леса. А еще их привлекают свалки вокруг дач, где много естественных хозяев клещей — грызунов.
От клещевого энцефалита умерли два человека — взрослые невакцинированные жители Бодайбо и Усть-Илимска. Как было установлено, умершие неоднократно посещали лес, были не раз покусаны, но всегда самостоятельно удаляли клещей, к медикам не обращались.
Всего в лаборатории трансмиссивных инфекций было исследовано 9,1 тысячи клещей. Часть пострадавших от укусов не смогла сохранить вытащенных кровопийц, им пришлось делать анализ крови. Зараженность принесенных насекомых вирусом клещевого энцефалита составила 0,8%, риккетсиозом — 0,6%, боррелиями — 33,4%.
Вирусный энцефалит по результатам тесного знакомства с кровопийцами получили 89 человек (+11%), 31 из которых — дети (в 3,1 раза больше, чем в 2023 году, и в 2,6 раза больше, чем в целом в РФ). Клещевым боррелиозом (болезнью Лайма) за сезон заболело 117 человек (- 19,4%), среди них 16 детей. Клещевым риккетсиозом заразилось 32 человека, в том числе 14 детей.
Роспотребнадзор уточнил, что противоклещевая обработка в 2024 году проводилась на территории в 3414 гектаров. Обработку делали в местах массового пребывания граждан, а также на территориях санаториев и детских оздоровительных лагерей. Дачники и жители сельской местности тут не учитываются, поскольку они проводят обработку от паразитов своими силами и за свой счет. Везде, где была проведена противоклещевая обработка, укусов клещей не фиксировалось.
Медики всегда рекомендуют прививки как крайне необходимое средство от разного рода вирусов. Опыт двух умерших в текущем году от энцефалита показал, что эти рекомендации нужно соблюдать. Вот только прививка от клещевого энцефалита — это вакцина, которую ставят неоднократно. В октябре самое время поставить первую из серии прививок тем, кто ранее не вакцинировался или не вакцинировался давно. К тому же прививка от энцефалита должна «прижиться», ее не ставят вместе с другими прививками, а грипп и ОРВИ ослабляют действие вакцины от энцефалита. Поставить прививку «от клещей» можно в поликлиниках по месту жительства — у них есть бесплатная отечественная вакцина.