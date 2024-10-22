Клещей в Иркутской области становится все больше, а спят они все меньше

Медики всегда рекомендуют прививки как крайне необходимое средство от разного рода вирусов. Опыт двух умерших в текущем году от энцефалита показал, что эти рекомендации нужно соблюдать. Вот только прививка от клещевого энцефалита — это вакцина, которую ставят неоднократно. В октябре самое время поставить первую из серии прививок тем, кто ранее не вакцинировался или не вакцинировался давно. К тому же прививка от энцефалита должна «прижиться», ее не ставят вместе с другими прививками, а грипп и ОРВИ ослабляют действие вакцины от энцефалита. Поставить прививку «от клещей» можно в поликлиниках по месту жительства — у них есть бесплатная отечественная вакцина.