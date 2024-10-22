Фотовыставка «Золото!» открылась в Хабаровском аэропорту

«Это уже второй совместный выставочный проект с Музеями Московского Кремля, реализуемый на площадке международного аэропорта Хабаровск. Каждая такая выставка — это интересный мир искусства, это фотографии уникальных экспонатов, которые представлены в коллекциях Музеев Московского Кремля — они хранят в себе атмосферу разных эпох и достижений, представляя многообразие культуры нашей страны. Экспонирование выставки “Золото!” проходит совместно с нашим давним надежным партнером — Хабаровским краевым музеем имени Н. И. Гродекова, на площадке которого сейчас есть уникальная возможность увидеть своими глазами образцы “золотого” искусства», — отметил генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик.