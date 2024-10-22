Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фотовыставка «Золото!» открылась в Хабаровском аэропорту

В экспозицию вошли 32 фотографии экспонатов выставки «Золото!», которые представлены в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова. На выставке пассажиры могут увидеть снимки золотых изделий, начиная с дохристианской эпохи и завершая началом XX века.

«Это уже второй совместный выставочный проект с Музеями Московского Кремля, реализуемый на площадке международного аэропорта Хабаровск. Каждая такая выставка — это интересный мир искусства, это фотографии уникальных экспонатов, которые представлены в коллекциях Музеев Московского Кремля — они хранят в себе атмосферу разных эпох и достижений, представляя многообразие культуры нашей страны. Экспонирование выставки “Золото!” проходит совместно с нашим давним надежным партнером — Хабаровским краевым музеем имени Н. И. Гродекова, на площадке которого сейчас есть уникальная возможность увидеть своими глазами образцы “золотого” искусства», — отметил генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик.

Выставка в музее продлится до 8 декабря, а фотовыставка в аэропорту продолжит свою работу до конца этого года.

выставки и музеи