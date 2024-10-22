В России создали скаффолды для регенерации тканей и клеточной терапии

«Мы провели испытания с нормальными человеческими фибробластами (соединительными тканями) и мезенхимальными стволовыми клетками. Результаты показали, что каркасы не влияют негативно на жизнеспособность клеток, в том числе при применении постоянного или переменного магнитного полей. Более того, клетки хорошо прикрепляются к скаффолдам и могут быть активированы под действием переменного магнитного поля. Это открывает новые перспективы для использования этих материалов в тканевой инженерии и регенеративной медицине», — приводятся в сообщении слова доцента исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ, завцентра биологических исследований и биоинженерии Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) Александры Першиной.