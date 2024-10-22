Чиновники рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются граждане при получении автомобилей

Многие потребители жалуются на задержки в поставках автомобилей, несмотря на то, что они своевременно оплатили полную стоимость. Например, в Хорезмской области один из клиентов ждал свой автомобиль Gentra более года после оплаты, и только после вмешательства Комитета ему была выплачена компенсация за просрочку.