Чиновники рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются граждане при получении автомобилей

Основные проблемы:
1. Задержки с поставкой автомобилей.
Многие потребители жалуются на задержки в поставках автомобилей, несмотря на то, что они своевременно оплатили полную стоимость. Например, в Хорезмской области один из клиентов ждал свой автомобиль Gentra более года после оплаты, и только после вмешательства Комитета ему была выплачена компенсация за просрочку.
2. Неисправности в автомобилях и отсутствие опций.
Часто автомобили, которые передаются покупателям, имеют дефекты. В Навоийской области гражданин пожаловался на отсутствие обогрева рулевого управления в недавно купленном автомобиле Tracker-2. После обращения в Комитет автосалон вернул клиенту излишне уплаченные средства.
В других случаях потребители сообщали о неисправностях двигателя и других компонентов, требующих замены. Например, в Самаркандской области после жалобы на неисправность двигателя в автомобиле Tracker-2 LTZ автосалон заменил двигатель на новый.
Кроме того, покупатель заявил, что купленный им в автосалоне в Ташкенте автомобиль Damas был неисправен, и он столкнулся с трудностями при обмене автомобиля на новый. После вмешательства Комитета компания Uzauto Motors провела повторный осмотр автомобиля, обнаружила дефект и обеспечила замену автомобиля на новый.
3. Проблемы с гарантийным ремонтом.
В Ферганской области один из клиентов столкнулся с отказом автосалона провести бесплатный ремонт неисправного автомобиля Onix LT. Лишь после вмешательства Комитета автосервис отремонтировал автомобиль бесплатно, восстановив права потребителя.
4. Ошибки в документах.
В некоторых случаях покупатели сталкивались с проблемами, связанными с оформлением документов на автомобили. В Бухарской области один из клиентов обнаружил ошибку в вин-номере автомобиля, и только после вмешательства властей документы были исправлены.