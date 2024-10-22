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Чиновники рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются граждане при получении автомобилей

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей провел анализ обращений граждан по поводу покупки автомобилей и выявил ряд проблем, с которыми сталкиваются потребители. С начала 2024 года в комитет и его территориальные управления поступило около 900 жалоб, касающихся различных аспектов автомобильного обслуживания — от качества автомобилей до задержек с их поставкой и гарантийного обслуживания.

Основные проблемы:

1. Задержки с поставкой автомобилей.

Многие потребители жалуются на задержки в поставках автомобилей, несмотря на то, что они своевременно оплатили полную стоимость. Например, в Хорезмской области один из клиентов ждал свой автомобиль Gentra более года после оплаты, и только после вмешательства Комитета ему была выплачена компенсация за просрочку.

2. Неисправности в автомобилях и отсутствие опций.

Часто автомобили, которые передаются покупателям, имеют дефекты. В Навоийской области гражданин пожаловался на отсутствие обогрева рулевого управления в недавно купленном автомобиле Tracker-2. После обращения в Комитет автосалон вернул клиенту излишне уплаченные средства.

В других случаях потребители сообщали о неисправностях двигателя и других компонентов, требующих замены. Например, в Самаркандской области после жалобы на неисправность двигателя в автомобиле Tracker-2 LTZ автосалон заменил двигатель на новый.

Кроме того, покупатель заявил, что купленный им в автосалоне в Ташкенте автомобиль Damas был неисправен, и он столкнулся с трудностями при обмене автомобиля на новый. После вмешательства Комитета компания Uzauto Motors провела повторный осмотр автомобиля, обнаружила дефект и обеспечила замену автомобиля на новый.

3. Проблемы с гарантийным ремонтом.

В Ферганской области один из клиентов столкнулся с отказом автосалона провести бесплатный ремонт неисправного автомобиля Onix LT. Лишь после вмешательства Комитета автосервис отремонтировал автомобиль бесплатно, восстановив права потребителя.

4. Ошибки в документах.

В некоторых случаях покупатели сталкивались с проблемами, связанными с оформлением документов на автомобили. В Бухарской области один из клиентов обнаружил ошибку в вин-номере автомобиля, и только после вмешательства властей документы были исправлены.