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В Волгоградской области потеплеет до +13 градусов 22 октября

В регионе день пройдет без осадков.

Сейчас в Олбани: +12° 0 м/с 88% 759 мм рт. ст. +11°

Во вторник, 22 октября, в Волгоградской области будет пасмурно, дождей не предвидится. Порывы северо-западного ветра достигнут 4−9 м/с.

Днем столбики термометров поднимутся до +8…+13 градусов. В ночь на среду похолодает до +3…+8, сообщили в региональном ЦГМС.

В Волгограде прогнозируют похожую погоду. Вторник в городе-герое пройдет без дождей, а северо-западный ветер усилится до 4−9 м/с. В середине дня воздух прогреется до +9…+11 градусов.

Отметим, 22 октября метеопаты могут столкнуться с недомоганием не только из-за перепадов ночной и дневной температур. В первой половине дня показатель возмущений на Солнце может подняться до 5, что считается магнитной бурей класса G1.