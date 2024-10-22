В Волгоградской области потеплеет до +13 градусов 22 октября

Во вторник, 22 октября, в Волгоградской области будет пасмурно, дождей не предвидится. Порывы северо-западного ветра достигнут 4−9 м/с.
Днем столбики термометров поднимутся до +8…+13 градусов. В ночь на среду похолодает до +3…+8, сообщили в региональном ЦГМС.
В Волгограде прогнозируют похожую погоду. Вторник в городе-герое пройдет без дождей, а северо-западный ветер усилится до 4−9 м/с. В середине дня воздух прогреется до +9…+11 градусов.
Отметим, 22 октября метеопаты могут столкнуться с недомоганием не только из-за перепадов ночной и дневной температур. В первой половине дня показатель возмущений на Солнце может подняться до 5, что считается магнитной бурей класса G1.