В Хабаровске открыта продажа авиабилетов в китайский Цзямусы

— Китайская авиакомпания China Express Airlines готова приступить к выполнению прямых перелётов из международного аэропорта Хабаровск в городской округ Цзямусы, расположенный в провинции Хэйлунцзян, — говорится в сообщении. — В расписании воздушной гавани рейсы по известному и любимому среди хабаровчан направлению запланированы в период с 29 октября 2024 по 29 марта 2025 года — на всё осенне-зимнее расписание. Частота полётов — три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Хабаровска запланирован в 14:55.