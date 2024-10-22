В Хабаровске открыта продажа авиабилетов в китайский Цзямусы

В туристических компаниях Хабаровска открылась продажа авиабилетов по возрождённому спустя несколько лет маршруту в соседний город китайской провинции Хэйлунцзян Цзямусы. Рейсы будут выполняться с 29 октября трижды в неделю из международного аэропорта краевой столицы. Об этом говорится в официальном Телеграм-канале воздушной гавани, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Китайская авиакомпания China Express Airlines готова приступить к выполнению прямых перелётов из международного аэропорта Хабаровск в городской округ Цзямусы, расположенный в провинции Хэйлунцзян, — говорится в сообщении. — В расписании воздушной гавани рейсы по известному и любимому среди хабаровчан направлению запланированы в период с 29 октября 2024 по 29 марта 2025 года — на всё осенне-зимнее расписание. Частота полётов — три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Хабаровска запланирован в 14:55.
Время в пути составит около часа. Хотя по прямой до Цзямусы не так уж сильно дальше, чем до соседнего Фуюаня, по авиационным правилам самолёты могут пересекать границу, когда летят в Китай, только в районе Амурзета в ЕАО.
Пассажиров будут перевозить на среднемагистральном Airbus A-320 c компоновкой салона 180 кресел — 168 в классе эконом, 12 — в бизнес-классе.
China Express Airlines — одна из первых в Китае частных авиакомпаний, которая специализируется на региональных перевозках. В основном между городами самого Китая. Однако с недавних пор перевозчик начал активно продвигаться на наш рынок. China Express Airlines, например, летает из Владивостока в город Цицикар провинции Хэйлунцзян.
Рейсы из Хабаровска в Цзямусы уже выполнялись авиакомпанией «Аврора» и пользовались достаточной популярностью. Через аэропорт этого китайского города жителям нашего региона было удобно добираться до других крупных городов КНР, курортов юга Китая. Рейсы выполнялись до начала 2020 года, когда все туристические контакты с КНР были свёрнуты из-за пандемии коронавируса.
Цзямусы довольно крупный город для северо-востока провинции Хэйлунцзян. Его население превышает миллион человек. Помимо транзита там есть много возможностей для отдыха и интересного времяпрепровождения для туристов.