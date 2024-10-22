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Стала известна дата прибытия поезда Деда Мороза в Екатеринбург

Специальный поезд Деда Мороза прибудет в Екатеринбург 31 декабря в рамках традиционного турне по стране. Маршрут и график специального состава опубликовало ОАО «Российские железные дороги».

Источник: ЕАН

Поезд отправится 19 ноября из Тайшета (Иркутская область). Конечной точкой маршрута станет официальная резиденция главного символа Нового года — Великий Устюг.

Предполагается, что Дед Мороз объездит 60 населенных пунктов. Состав побывает в регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала.

Традиционно подготовлена праздничная программа, которая будет представлена на вокзалах. В больших городах, включая Екатеринбург, зрителям дадут возможность посетить передвижную резиденцию. Но это удовольствие будет платным: старт продаж билетов начнется за 30 дней до прибытия состава в конкретный город.