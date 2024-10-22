Стала известна дата прибытия поезда Деда Мороза в Екатеринбург

Традиционно подготовлена праздничная программа, которая будет представлена на вокзалах. В больших городах, включая Екатеринбург, зрителям дадут возможность посетить передвижную резиденцию. Но это удовольствие будет платным: старт продаж билетов начнется за 30 дней до прибытия состава в конкретный город.