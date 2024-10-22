Боец Евгений Ильичев из Зиминского района погиб на СВО

Скорбные вести пришли в Зиминский район. Военнослужащий Евгений Ильичев погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации. Мужчине было 36 лет, когда он 5 октября погиб на Курском направлении. На СВО он ушел еще в сентябре 2022 года. Сначала по мобилизации, затем — подписал контракт.