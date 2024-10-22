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Боец Евгений Ильичев из Зиминского района погиб на СВО

Военнослужащий погиб в боях на Курском направлении.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Зиминский район. Военнослужащий Евгений Ильичев погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации. Мужчине было 36 лет, когда он 5 октября погиб на Курском направлении. На СВО он ушел еще в сентябре 2022 года. Сначала по мобилизации, затем — подписал контракт.

— Евгений Ильичёв был настоящим мужчиной и солдатом — мужественным и самоотверженным человеком, всегда готовым к выполнению боевой задачи, преданный боевому братству и до конца исполнивший долг воина, — поделились в администрации.

Друзья и знакомые вспоминают его как хорошего и легкого на подъем человеком. Военнослужащего уже проводили в последний путь.