Космонавт Василевская встретилась с коллективом «Белавиа», где работала семь лет

Первая женщина-космонавт Беларуси, Герой Беларуси Марина Василевская встретилась с коллективом «Белавиа», где работала бортпроводницей более семи лет, передает БелТА.
Во время встречи у Василевской спросили, была ли у нее возможность заниматься спортом в космосе. Она ответила, что каждый день по два часа космонавты делали различные упражнения для того, чтобы подготовиться к спуску на Землю.
— У нас была экспедиция 14 дней. Кажется, что там две недели? А на самом деле я потом училась ходить — не держала координацию.
По словам космонавтки, занятия спортом — это очень важно. Она допустила, что похудела на килограмма четыре. Василевская призналась, что в тот момент, когда впервые увидела Землю в иллюминатор, то расплакалась.
— И интересно, что слезы не текут по щекам, а скапливаются в глазах. Если шарик становится большим, он отделяется и летит, — пояснила космонавтка.
Она добавила, что командир спрашивал у нее, чего она плачет.
— Я говорю: «От счастья, той красоты, которую вижу своими глазами».
Василевская подчеркнула, что это не может передать ни одно фото и ни одно видео. Кроме того, космонавт рассказала о том, как у нее сложились отношения с участниками полета из других стран. По ее словам, если бы на Земле люди общались так, как общаются космонавты на МКС, то никогда не было бы конфликтов, недопонимания, все было хорошо.
— Сдружились, помогали друг другу. Разговаривали на смеси языков, — вспоминает Василевская.
Коллеги поинтересовались у космонавта, насколько сложнее быт в космосе, чем в самолете. Она пояснила, что это тяжело сравнивать, так как разные ситуации, условия, высота. Василевская обратила внимание на то, что быт непростой.
— В невесомости все действия требуют больше времени.
Она призналась, что особенно ее впечатлило, как в космосе избавляются от мусора. Также у Марины Василевской спросили, какой из этапов для нее показался сложнее — взлет или посадка. Она отметила, что каждый из них по-своему сложен, однако все испытания компенсируются.
Также у космонавта спросили, как в космосе отличается день от ночи.
— Невероятно, когда встречаешь за сутки 16 рассветов и 16 закатов! Там тьма — тут солнце, Северное сияние… Земля сверху, снизу, сбоку, — рассказала Василевская.
Кстати, кукла «Марина» в честь первой женщины-космонавта Беларуси Василевской вышла в РФ.
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