Космонавт Василевская встретилась с коллективом «Белавиа», где работала семь лет

Василевская подчеркнула, что это не может передать ни одно фото и ни одно видео. Кроме того, космонавт рассказала о том, как у нее сложились отношения с участниками полета из других стран. По ее словам, если бы на Земле люди общались так, как общаются космонавты на МКС, то никогда не было бы конфликтов, недопонимания, все было хорошо.