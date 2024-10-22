Движение в тоннеле дамбы Петербурга ограничили до 25 октября из-за ремонта

Напомним, власти Петербурга объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Он будет действовать до 21:00 22 октября. На побережье порывы могут достигать до 15 метров в секунду. Шоферам и пешеходам рекомендовали проявить особую осторожность в этот период. Ведь «желтый» означает потенциально опасную погоду.