Движение в тоннеле дамбы Петербурга ограничили до 25 октября из-за ремонта

Для проведения регламентных и ремонтных работ в тоннеле дамбы Петербурга ограничили движение до 25 октября. Речь идет о транспортном отсеке Невской стороны (внутренне кольцо КАД). Об этом автомобилистов предупредили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений.
— Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время — не более 10 минут, — говорится в сообщении.
Водителей призвали обращать внимание на сообщения информационных табло, следить за дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.
Напомним, власти Петербурга объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Он будет действовать до 21:00 22 октября. На побережье порывы могут достигать до 15 метров в секунду. Шоферам и пешеходам рекомендовали проявить особую осторожность в этот период. Ведь «желтый» означает потенциально опасную погоду.