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Свирепый шторм и ливень атакуют Владивосток завтра — оперативный прогноз

Синоптики поделились неутешительным прогнозом.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 82% 759 мм рт. ст. +11°
Источник: Reuters

Новый прогноз на завтра дали синоптики для Владивостока. Приморцев ожидает не только ливень, но и еще неприятный погодный сюрприз, передает метеорологический портал Gismeteo (18+).

По данным сайта, 23 октября в столице ДФО будет идти сильный дождь, который сохранится в течение всего дня. За сутки ожидается до 38 мм осадков.

Также завтра ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать до 25 метров в секунду, что по шкале Бофорта приравнивается к сильному шторму.

Температура воздуха будет колебаться от +6 до +8 градусов.