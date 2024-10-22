Свирепый шторм и ливень атакуют Владивосток завтра — оперативный прогноз

Новый прогноз на завтра дали синоптики для Владивостока. Приморцев ожидает не только ливень, но и еще неприятный погодный сюрприз, передает метеорологический портал Gismeteo (18+).
По данным сайта, 23 октября в столице ДФО будет идти сильный дождь, который сохранится в течение всего дня. За сутки ожидается до 38 мм осадков.
Также завтра ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать до 25 метров в секунду, что по шкале Бофорта приравнивается к сильному шторму.
Температура воздуха будет колебаться от +6 до +8 градусов.