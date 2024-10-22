В Котово семья с четырьмя детьми выживает без отопления

— Тепло в наш дом дали, оно даже до нашего этажа дошло, но в батареях нужно спустить воздух. Мы это пытались сделать своими силами, но ничего не получается — батареи становятся теплыми минут на двадцать, а потом остывают. Из-за того, что они не отрегулированы, замерзают жильцы под нами по нашему стояку, — говорит женщина. В семье Самойловых четверо детей. Двоим девочкам-двойняшкам всего четыре месяца, их сестренке — 4 года, а сын у Натальи — инвалид. В квартире многодетной семьи все время работают сплит-система и обогреватели. Счета на электричество будут сумасшедшими, говорит женщина, но семье деваться некуда.