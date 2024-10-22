Тренер омского «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал ситуацию в команде

Тренер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал тяжелую ситуацию в клубе. Напомним, после череды поражений омская команда имеет на своем счету лишь 17 очков и находится за пределами зоны плей-офф Восточной конференции.
Как рассказал Курьянов, три победы на старте сезона многим вскружили голову, поэтому сейчас команда «должна отталкиваться от пола».
«Нам не остается ничего, кроме как работать. Все все понимают, и последние два матча были очень неплохими по содержанию, но такие нелепые моменты испортили концовку домашней встречи со “Спартаком”. Думаю, что если будут такие же самоотдача и выполнение игрового задания, то мы должны встать на те рельсы, на которых должны быть», — заявил Курьянов в интервью «Чемпионату».