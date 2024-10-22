Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер омского «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал ситуацию в команде

После 17 сыгранных матчей омичи находятся за пределами зоны плей-офф Восточной конференции.

Источник: Комсомольская правда

Тренер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал тяжелую ситуацию в клубе. Напомним, после череды поражений омская команда имеет на своем счету лишь 17 очков и находится за пределами зоны плей-офф Восточной конференции.

Как рассказал Курьянов, три победы на старте сезона многим вскружили голову, поэтому сейчас команда «должна отталкиваться от пола».

«Нам не остается ничего, кроме как работать. Все все понимают, и последние два матча были очень неплохими по содержанию, но такие нелепые моменты испортили концовку домашней встречи со “Спартаком”. Думаю, что если будут такие же самоотдача и выполнение игрового задания, то мы должны встать на те рельсы, на которых должны быть», — заявил Курьянов в интервью «Чемпионату».