Тренер омского «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал ситуацию в команде

«Нам не остается ничего, кроме как работать. Все все понимают, и последние два матча были очень неплохими по содержанию, но такие нелепые моменты испортили концовку домашней встречи со “Спартаком”. Думаю, что если будут такие же самоотдача и выполнение игрового задания, то мы должны встать на те рельсы, на которых должны быть», — заявил Курьянов в интервью «Чемпионату».