Инспекторы ГАИ Минска начали нести службу в новой зимней форме. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
«Спецподразделение по ОДБ ГАИ Минска перешло на новое зимнее обмундирование», — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что строевой смотр провел начальник ГУВД Михаил Гриб. Он акцентировал внимание на функциональные особенности экипировки. Кроме того, он заметил, что у сотрудников при учете практического использования формы, будет возможность вносить пожелания, касающиеся изменения тестового варианта зимнего обмундирования.
Начальник ГУВД поставил задачу, связанную с проработкой возможности использования разгрузок (речь идет про летний вариант формы). Также он ознакомился с новыми образцами летних головных уборов с усовершенствованными фликерами.
Он подчеркнул, что форма должна быть удобной, чтобы ничего не мешало оперативному и качественному выполнению задачи по обеспечению дорожной безопасности.
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