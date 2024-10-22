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Инспекторы ГАИ Минска начали нести службу в новой зимней форме

Новая зимняя форма появилась у сотрудников ГАИ в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Инспекторы ГАИ Минска начали нести службу в новой зимней форме. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

«Спецподразделение по ОДБ ГАИ Минска перешло на новое зимнее обмундирование», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что строевой смотр провел начальник ГУВД Михаил Гриб. Он акцентировал внимание на функциональные особенности экипировки. Кроме того, он заметил, что у сотрудников при учете практического использования формы, будет возможность вносить пожелания, касающиеся изменения тестового варианта зимнего обмундирования.

Начальник ГУВД поставил задачу, связанную с проработкой возможности использования разгрузок (речь идет про летний вариант формы). Также он ознакомился с новыми образцами летних головных уборов с усовершенствованными фликерами.

Он подчеркнул, что форма должна быть удобной, чтобы ничего не мешало оперативному и качественному выполнению задачи по обеспечению дорожной безопасности.

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