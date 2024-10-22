Инспекторы ГАИ Минска начали нести службу в новой зимней форме

В ведомстве отметили, что строевой смотр провел начальник ГУВД Михаил Гриб. Он акцентировал внимание на функциональные особенности экипировки. Кроме того, он заметил, что у сотрудников при учете практического использования формы, будет возможность вносить пожелания, касающиеся изменения тестового варианта зимнего обмундирования.