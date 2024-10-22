К выходным в Свердловской области резко похолодает

Во вторник, 22 октября, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, на севере — до умеренного. Днем воздух прогреется до +5…+10 градусов."23 октября ночью +1…+6, днем +6…+11 градусов, в Екатеринбурге ночью +5, днем +9. В период с 24 по 25 октября будет облачно, местами небольшой дождь. По ночам столбики термометров будут опускаться до −1…+3 градусов, днем подниматься до +3…+7.