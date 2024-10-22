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«Город раскопан»: НТСК оштрафуют за разрытые траншеи в Новосибирске

Энергетики не успели завершить ряд работ на проблемных участках в заявленные сроки.

Источник: Агентство «Москва»

В Новосибирске мэрия применит санкции в отношении НТСК из-за просроченных разрешений на разрытия Об этом сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Зайков в ходе оперативного совещания 22 октября.

Чтобы проводить разрытия необходимо получить справку с разрешением на такие работы. В них указаны сроки начала и завершения.

— У НТСК некоторые разрешения на разрытия были уже просрочены. Меры административной ответственности мы уже принимаем. Со штрафные санкции обращаемся в суд по поводу нарушения сроков, — сказал Зайков.

По словам начальника департамента, некоторые работы на участках будут перенесены на следующий год.

— Понимаем, что город раскопан. Все разрытия у нас под контролем и благоустройство будет проедено. Там, где мы не успеваем сейчас, закончим в следующем году. Сейчас будет проведено благоустройство в зимнем варианте, — уточнил он.

Ранее новосибирский минтранс взыскал с ГК «ВИС» еще 6 миллионов за четвертый мост. Читайте также: на Малыгина грузовик снес ограждение для фур.

Арина ВЛАСЕНКО.

ЖКХ