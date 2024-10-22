«Город раскопан»: НТСК оштрафуют за разрытые траншеи в Новосибирске

В Новосибирске мэрия применит санкции в отношении НТСК из-за просроченных разрешений на разрытия Об этом сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Зайков в ходе оперативного совещания 22 октября.
Чтобы проводить разрытия необходимо получить справку с разрешением на такие работы. В них указаны сроки начала и завершения.
— У НТСК некоторые разрешения на разрытия были уже просрочены. Меры административной ответственности мы уже принимаем. Со штрафные санкции обращаемся в суд по поводу нарушения сроков, — сказал Зайков.
По словам начальника департамента, некоторые работы на участках будут перенесены на следующий год.
— Понимаем, что город раскопан. Все разрытия у нас под контролем и благоустройство будет проедено. Там, где мы не успеваем сейчас, закончим в следующем году. Сейчас будет проведено благоустройство в зимнем варианте, — уточнил он.
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Арина ВЛАСЕНКО.