9-летнему школьнику выплатили компенсацию после нападения собаки в Нижнеудинске

— На сына заявителя по пути из школы, расположенной в Нижнеудинске, напала собака, находящаяся на свободном выгуле за пределами домовладения. В целях защиты прав ребенка прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда, — поделились в надзорном ведомстве.