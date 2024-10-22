9-летнему школьнику выплатили компенсацию после нападения собаки в Нижнеудинске

В Нижнеудинске в апреле 2024 года собака напала на 9-летнего школьника. Ребенок получил раны. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, благодаря действиям правоохранителей удалось добиться моральной компенсации.
— На сына заявителя по пути из школы, расположенной в Нижнеудинске, напала собака, находящаяся на свободном выгуле за пределами домовладения. В целях защиты прав ребенка прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда, — поделились в надзорном ведомстве.
Суд удовлетворил требование и обязал выплатить в пользу школьника его представителю 20 тысяч рублей. За исполнением проследят в прокуратуре.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зоне СВО погиб боец из Зиминского района. Мужчине было 36 лет.