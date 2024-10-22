Гаитянский диктатор Дювалье пришел к власти 22 октября 1957 года

Хотя все гаитянцы вышли из Африки, общество Гаити не похоже на нигерийское или камерунское. В Африке люди были культурно связаны со своим племенем и следовали его традициям. Однако насильственный вывоз людей с Родины, перемешивание разных племен и столетия жизни в рабстве стерли исходную идентичность и начался колоссальный эксперимент над людьми. Так, поначалу гаитянцы пытались пародировать европейское общество, и лидер восстания Анри Кристоф в 1811 году провозгласил себя королем и учредил чернокожее «дворянство», которое командовало все теми же рабами, — их переименовали в рабочих, но закрепили за старыми плантациями. В 1915 году страну оккупировали американские войска и с тех пор, даже после вывода солдат, Гаити оставалось под неформальным протекторатом США.