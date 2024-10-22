В Адыгее на Дегуакской поляне при раскопках нашли погребения вождя и его сына

«Изучая один из уникальнейших курганных могильников — “Дегуако-3”, мы обнаружили два погребения, относящихся к периоду Майкопской культуры. Центральное погребение было совершено на глиняной площадке внутри кромлеха: это возрастной для того времени мужчина, 45−50 лет, около двух метров ростом. Второе погребение еще более раннее, в нем находится подросток 11−13 лет. Первоначальная версия, что это знатный человек — вождь и его сын», — сказал он.