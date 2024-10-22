В Адыгее на Дегуакской поляне при раскопках нашли погребения вождя и его сына

МАЙКОП, 22 октября. /ТАСС/. Погребения вождя и, предположительно, его юного сына, живших в IV тысячелетии до н. э., обнаружены при раскопках курганного могильника на Дегуакской поляне в предгорье Адыгеи, где планируется возведение этнопарка. Уникальный объект относится к Майкопской археологической культуре, сообщил ТАСС археолог, заведующий отделом экспозиционно-выставочной работы Северокавказского филиала Государственного музея искусства народов Востока Кирилл Еременко.
«Изучая один из уникальнейших курганных могильников — “Дегуако-3”, мы обнаружили два погребения, относящихся к периоду Майкопской культуры. Центральное погребение было совершено на глиняной площадке внутри кромлеха: это возрастной для того времени мужчина, 45−50 лет, около двух метров ростом. Второе погребение еще более раннее, в нем находится подросток 11−13 лет. Первоначальная версия, что это знатный человек — вождь и его сын», — сказал он.
По словам археолога, изначально курган создавался для сына вождя, а когда он был достроен, в нем похоронили и отца. Вельможа располагался на правом боку в позе эмбриона, головой на восток, и был обильно покрыт охрой, что свидетельствует о его знатном происхождении. Уникальность могильника — в большом количестве материала, что не свойственно погребениям, относящимся к Майкопской археологической культуре.
«Чаще всего в курганах на Дегуако обнаруживались несколько сосудов, в лучшем случае — кремень. В “Дегуако-3” — два прекрасных майкопских сосуда, колчан со стрелами, кремневые наконечники стрел — просто изумительные, бронзовый ножичек и, наконец, различные золотые украшения, в частности, в виде височных колец. Пожалуй, это одна из самых удивительных находок, датируемая IV тысячелетием до н. э., исследованный объект можно отнести к Майкопской археологической культуре», — отметил Еременко.
Останки вождя и его сына исследует антрополог, планируется провести генетическую экспертизу. Специалисты занимаются реставрацией обнаруженных артефактов, затем все они будут переданы в Национальный музей республики, часть — в Северокавказский филиал Государственного музея искусства народов Востока.
На территории Адыгеи насчитывается порядка 3,8 тыс. объектов культурного наследия, из них более 3,4 тыс. — памятники археологии. Стоянки древних людей, дольмены, курганы вызывают интерес у многих отечественных и зарубежных исследователей. Получила всемирную известность Майкопская археологическая культура, названная по находкам из знаменитого Майкопского кургана «Ошад», раскопанного в 1897 году археологом Николаем Веселовским. Основная территория ее распространения — равнины и предгорья Предкавказья от Таманского полуострова до Чечни.
Люди, создавшие майкопскую культуру, жили в конце четвертого — начале третьего тысячелетий до н. э. Владея искусством добычи и обработки металлов, они изготавливали из бронзы, золота и других местных руд различные предметы быта, посуду, оружие, ножи, наконечники стрел, разного рода украшения, ритуальные фигурки животных. Владея также гончарным ремеслом, из разных сортов глины они изготавливали различную посуду и другую утварь.