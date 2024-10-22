Врач Федосьина: переваривание пищи состоит из четырех этапов и занимает до 72 часов

— Вода, например, практически не задерживается в желудке и сразу поступает в тонкий кишечник. На овощи и фрукты нашему организму нужно в среднем от получаса до двух часов. Причем сырые овощи с высоким содержанием клетчатки могут задерживаться дольше. Цельнозерновые продукты перевариваются от двух до трех часов, обеспечивая более длительное чувство сытости. Обезжиренные молочные продукты перевариваются быстрее — около двух часов, а жирные сыры могут перевариваться до пяти часов. Рыба и морепродукты перевариваются за полчаса-час. А красное мясо может задерживаться в желудке до четырех часов. Жирные и жареные продукты могут перевариваться шесть часов и дольше из-за высокого содержания жиров и сложности их расщепления.