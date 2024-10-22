Мэр Москвы подвел итоги благоустройства в Центральном округе столицы

Парк «Усадьба Трубецких в Хамовниках»
В парке «Усадьба Трубецких в Хамовниках», который находится за Московским дворцом молодежи (недалеко от станции метро «Фрунзенская»), по просьбам жителей обновили спортивную и игровую инфраструктуру.
«В глубине парка обустроили площадку для детей постарше с большим игровым комплексом: несколько горок, лазалка, напоминающая волну, и развивающие панели. Рядом разместили групповые качели и лабиринт с сетками и канатами», — отметил мэр Москвы.
Для малышей установили игровое оборудование для тренировки мелкой моторики, большую песочницу с невысокими холмами с зацепами и трубой для ползания, а также горки, качели и лазалки. Родители могут отдохнуть на удобных полукруглых деревянных скамейках.
Привели в порядок и три спортивных поля. Там оборудовали новые трибуны для болельщиков, раздевалки и сделали ограждение по периметру. На футбольном поле появилась искусственная трава, а на баскетбольной и волейбольной площадках — каучуковое травмобезопасное покрытие. Неподалеку создали еще одну спортивную зону — там можно поиграть в настольный теннис, позаниматься на тренажерах.
Кроме того, со стороны переулка Хользунова обновили зону для дрессировки и выгула собак. Специалисты-кинологи подсказали, как сделать ее действительно качественной и функциональной.
Площадку удобно зонировали. По периметру разместили современное оборудование для дрессировки: тоннель, горки, качели-балансир, кольца и различные препятствия. В этой части площадку засыпали песком, а в центре появился зеленый островок для прогулок с питомцами. Для отдыха хозяев установили удобные скамейки.
Территория школы при Алексеевском монастыре
Преобразилась и территория школы при Алексеевском монастыре на Верхней Красносельской улице. Этот участок отличается довольно сложным рельефом с перепадами высот до трех метров. Здесь появились две новые лестницы и пять подпорных стенок, также отремонтировали одну существующую.
Специалисты заменили опоры освещения, установили три дополнительных фонаря со светильниками в классическом стиле. Помимо этого, обновили асфальтовое покрытие тротуаров площадью более одной тысячи квадратных метров и проездов площадью почти две тысячи «квадратов».
«Теперь на территории школы есть две спортивные площадки с травмобезопасным резиновым покрытием. Одна из них — универсальная и может использоваться для игры в футбол, волейбол, баскетбол, пионербол. На другой площадке разместили тренажеры для занятий воркаутом. На новой, пусть и небольшой детской площадке нашлось место и качелям. Обустроили место для проведения торжественных линеек», — подчеркнул Сергей Собянин.
Здесь также разбили 1,2 тысячи квадратных метров газона и 45,5 «квадрата» цветников из многолетников. Поздней осенью высадят новые деревья и кустарники.
Территория перед зданием ТАСС
В этом году изменилось пространство перед зданием ТАСС. Оно находится по адресу: Тверской бульвар, дом 2.
Перед новостным агентством регулярно проводятся фотовыставки, посвященные актуальным событиям, интересным людям и достижениям в различных сферах общественной жизни. Поэтому здесь разместили шесть стендов с 12 медиаэкранами, на которых жители и гости города увидят новостные сюжеты, архивные и другие визуальные материалы.
На площади перед зданием заменили плитку, а на подпорных стенках, которые обрамляют газон, установили деревянные лавочки.
Территория Всероссийского музея декоративного искусства
На Делегатской улице благоустроили территорию Всероссийского музея декоративного искусства.
«Уютное зеленое пространство со старинным особняком расположено недалеко от оживленного Садового кольца. Это место связано со многими важными историческими событиями. Когда-то здесь принимали императора Александра I, а в советское время устраивали общежитие для делегатов съезда Советов. Мы сохранили его атмосферу и планировку», — добавил мэр Москвы.
Специалисты модернизировали системы ливневой канализации, отремонтировали водопроводные, канализационные колодцы и теплосети. Кабельные линии электропередачи убрали под землю. Освещать приусадебный сад теперь будут фонари в историческом стиле.
За зданием музея привели в порядок подпорную стенку: недостающие части восстановили, оштукатурили и покрасили.
«Площадку перед входом в здание замостили гранитной плиткой, вокруг зеленого островка в центре выложили гранитную брусчатку, а в проездах обновили асфальт», — отметил мэр Москвы.
В саду разбили газон, который поздней осенью дополнят цветниками из многолетников. Отдохнуть под вековыми деревьями теперь можно на лавочках, выполненных в традициях усадебной садовой мебели XIX века. Для любителей велосипедных прогулок разместили велопарковки.