Мэр Москвы подвел итоги благоустройства в Центральном округе столицы

В этом сезоне большинство работ по благоустройству проходило за пределами Садового кольца, однако привели в порядок и объекты, которые находятся в центре. В их числе парк «Усадьба Трубецких в Хамовниках», выставочное пространство возле информационного агентства ТАСС, территории Всероссийского музея декоративного искусства на Делегатской улице и школы при Алексеевском монастыре. Подробнее о проведенных работах Сергей Собянин рассказал в своем блоге.