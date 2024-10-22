Суд обязал мэрию Тольятти обследовать пять детсадов на безопасность

Перед этим прокуратура провела проверку и выявила нарушения федерального градостроительного законодательства о безопасности в пяти детсадах Тольятти. Она обратилась с исками в Автозаводский районный суд города, и требования контрольного органа были удовлетворены.
Чиновников обязали провести техническое обследование дошкольный учреждений с участием специалистов. Но мэрия не согласилась с этим решением и попыталась оспорить его в вышестоящей инстанции. Однако облсуд оставил в силе постановление районного суда.