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Суд обязал мэрию Тольятти обследовать пять детсадов на безопасность

Мэрия Тольятти не смогла оспорить возложенную на нее обязанность устранить нарушения безопасности в пяти городских детсадах. Решение первой инстанции узаконил Самарский областной суд. Постановление вступило в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Источник: Коммерсантъ

Перед этим прокуратура провела проверку и выявила нарушения федерального градостроительного законодательства о безопасности в пяти детсадах Тольятти. Она обратилась с исками в Автозаводский районный суд города, и требования контрольного органа были удовлетворены.

Чиновников обязали провести техническое обследование дошкольный учреждений с участием специалистов. Но мэрия не согласилась с этим решением и попыталась оспорить его в вышестоящей инстанции. Однако облсуд оставил в силе постановление районного суда.