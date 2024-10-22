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Стендап-комик Складчикова обучится похоронным обрядам в Новосибирске

Помимо интереса к танатопраксии, она также ведёт блог о кладбищах и даже проводит экскурсии по ним.

Источник: Соцсети

Виктория Складчикова, известная по участию в шоу «Stand Up» и «Прожарка», приедет в Новосибирск, чтобы обучаться по специальности «танатопрактик-бальзамировщик». Об этом сообщил сын создателя крематория Сергей Якушин.

По его словам, Виктория, помимо интереса к танатопраксии, ведёт блог о кладбищах и даже проводит экскурсии.

«Я еду учиться в Новосибирск, там великолепный институт смерти. Это вообще эксклюзив. Там огромный комплекс за городом, посвящённый смерти», — сказала юмористка.

Виктория уже побывала в крематории в Новосибирской области и была поражена его размерами и вниманием к вопросам смерти и похоронной культуры.

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