Стендап-комик Складчикова обучится похоронным обрядам в Новосибирске

Виктория Складчикова, известная по участию в шоу «Stand Up» и «Прожарка», приедет в Новосибирск, чтобы обучаться по специальности «танатопрактик-бальзамировщик». Об этом сообщил сын создателя крематория Сергей Якушин.
По его словам, Виктория, помимо интереса к танатопраксии, ведёт блог о кладбищах и даже проводит экскурсии.
«Я еду учиться в Новосибирск, там великолепный институт смерти. Это вообще эксклюзив. Там огромный комплекс за городом, посвящённый смерти», — сказала юмористка.
Виктория уже побывала в крематории в Новосибирской области и была поражена его размерами и вниманием к вопросам смерти и похоронной культуры.
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