Проработавшее 17 лет кафе «Сказочный замок» сносят в парке Горького в Минске, пишет площадка недвижимости Realt.by.
В сообщении сказано, что кафе расположено в парке Горького по улице Фрунзе, 2Б (перекресток улиц Кирова и Купалы. Данное заведение входило в сеть одноименных пиццерий. В парке кафе «Сказочный замок» проработало 17 лет. Некоторое время назад заведение закрылось. Сейчас кафе начали сносить.
Кстати, «Минскзеленстрой» анонсировал начало реконструкции парка Горького в Минске: «Появятся дополнительные зоны отдыха и новая площадка».
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