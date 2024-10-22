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Проработавшее 17 лет кафе «Сказочный замок» сносят в парке Горького в Минске

В Минске в парке Горького сносят легендарное кафе «Сказочный замок».

Источник: Комсомольская правда

Проработавшее 17 лет кафе «Сказочный замок» сносят в парке Горького в Минске, пишет площадка недвижимости Realt.by.

В сообщении сказано, что кафе расположено в парке Горького по улице Фрунзе, 2Б (перекресток улиц Кирова и Купалы. Данное заведение входило в сеть одноименных пиццерий. В парке кафе «Сказочный замок» проработало 17 лет. Некоторое время назад заведение закрылось. Сейчас кафе начали сносить.

Кстати, «Минскзеленстрой» анонсировал начало реконструкции парка Горького в Минске: «Появятся дополнительные зоны отдыха и новая площадка».

Ранее мы узнали, как будут выглядеть и где появятся в Минске новое здание Национального исторического музея и парк Народного единства.

А еще мы писали, какая судьба знаменитых экспонатов белорусского Музея истории Великой Отечественной войны, который отмечает 80-летие: оружие партизан, скрипка генерала и личные вещи маршалов.