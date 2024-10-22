Проработавшее 17 лет кафе «Сказочный замок» сносят в парке Горького в Минске

В сообщении сказано, что кафе расположено в парке Горького по улице Фрунзе, 2Б (перекресток улиц Кирова и Купалы. Данное заведение входило в сеть одноименных пиццерий. В парке кафе «Сказочный замок» проработало 17 лет. Некоторое время назад заведение закрылось. Сейчас кафе начали сносить.