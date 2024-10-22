Стало известно, когда театр «Грань» переедет в новое здание

По его словам, в новом здании будет зал под названием «Историческая сцена». Там будет 80 мест. Зал полностью сохраняет то пространство, где театр сейчас существует. Этот зал будет для тех консервативных зрителей, кто боится, что театр после переезда потеряет свое лицо. Для зрителей, которые открыты для новых экспериментов, на втором этаже будет основная сцена и 200 зрительских мест.