Как не разориться в «Черную пятницу», рассказали жителям Новосибирска

Жителям Новосибирска рассказали, как подготовиться к масштабному шопингу.
«Черная пятница» стартует 29 ноября, жителям Новосибирской области будут предлагать скидки как в онлайн-, так и в оффлайн-магазинах. Во втором случае покупателям придется самостоятельно ходить по маркетам, а первый способ более быстрый — можно просто воспользоваться сайтом-агрегатором.
К шопингу важно подготовиться: в этот день будет много заманчивых предложений и риск совершить импульсивную покупку повышается. К тому же, акция будет распространяться не только на продукты и одежду, но и на недвижимость.
1. Составьте список покупок.
2. Следите за ценами: так вы не попадетесь на уловки продавцов в дни акций.
3. Изучите условия доставки: это поможет избежать непредвиденных расходов.
4. Обратите внимание на качество товара.
5. Используйте карту с кэшбеком.
6. Покупайте товары в первые часы акции: в это время производители делают самые интересные предложения.