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Как не разориться в «Черную пятницу», рассказали жителям Новосибирска

В конце осени в России традиционно проводится «Черная пятница», когда продавцы предлагают товар по сниженной стоимости.

Источник: Freepik

Жителям Новосибирска рассказали, как подготовиться к масштабному шопингу.

«Черная пятница» стартует 29 ноября, жителям Новосибирской области будут предлагать скидки как в онлайн-, так и в оффлайн-магазинах. Во втором случае покупателям придется самостоятельно ходить по маркетам, а первый способ более быстрый — можно просто воспользоваться сайтом-агрегатором.

К шопингу важно подготовиться: в этот день будет много заманчивых предложений и риск совершить импульсивную покупку повышается. К тому же, акция будет распространяться не только на продукты и одежду, но и на недвижимость.

1. Составьте список покупок.

2. Следите за ценами: так вы не попадетесь на уловки продавцов в дни акций.

3. Изучите условия доставки: это поможет избежать непредвиденных расходов.

4. Обратите внимание на качество товара.

5. Используйте карту с кэшбеком.

6. Покупайте товары в первые часы акции: в это время производители делают самые интересные предложения.

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