В нижегородском аэропорту вводились ограничения на прием и выпуск самолетов

За время действия ограничений на запасной аэродром «Шереметьево» ушел один борт, следовавший в Нижний Новгород.
Около 07:00 временные ограничения были сняты. Нижегородский аэропорт продолжил работу в штатном режиме.
Утром 22 октября нижегородский аэропорт «Чкалов» (управляется УК «Аэропорты регионов») вводил ограничения на прием и выпуск самолетов. По данным Росавиации, ограничения вводились для того, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.
За время действия ограничений на запасной аэродром «Шереметьево» ушел один борт, следовавший в Нижний Новгород.
Около 07:00 временные ограничения были сняты. Нижегородский аэропорт продолжил работу в штатном режиме.