В нижегородском аэропорту вводились ограничения на прием и выпуск самолетов

Утром 22 октября нижегородский аэропорт «Чкалов» (управляется УК «Аэропорты регионов») вводил ограничения на прием и выпуск самолетов. По данным Росавиации, ограничения вводились для того, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.