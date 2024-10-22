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В нижегородском аэропорту вводились ограничения на прием и выпуск самолетов

Утром 22 октября нижегородский аэропорт «Чкалов» (управляется УК «Аэропорты регионов») вводил ограничения на прием и выпуск самолетов. По данным Росавиации, ограничения вводились для того, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

Источник: Коммерсантъ

За время действия ограничений на запасной аэродром «Шереметьево» ушел один борт, следовавший в Нижний Новгород.

Около 07:00 временные ограничения были сняты. Нижегородский аэропорт продолжил работу в штатном режиме.