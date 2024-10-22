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Волгоградцам рассказали, какую пользу кинза может принести организму

Специалисты регуправления Роспотребнадзора перечислили универсальные свойства этого растения.

Листья и плоды кинзы используются в кулинарии в сыром или сушеном виде. Они богаты эфирными маслами, клетчаткой, антиоксидантными полифенольными флавоноидами, минеральными веществами, такими как марганец, кальций, калий, магний и железо, а также витаминами А, С, К и группы В.

Кроме того, доказано, что растение обладает антисептическими, антиоксидантными, противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Благодаря этому кинза уменьшает отеки, в особенности воспалительного характера, снижает уровень «плохого» холестерина, стимулирует пищеварение, благоприятно влияет на уровень сахара в крови, предотвращает тошноту, выводит токсины и тяжелые металлы из организма.

Линолевая кислота и цинеол в составе кинзы обладают противоартритными и противоревматическими свойствами, повышающими уровень «хорошего» холестерина и препятствующими образованию атеросклеротических бляшек в сосудах.

Также многочисленные исследования доказали, что растение может помочь в борьбе с аллергией, защищает организм от остеопороза и поддерживает здоровье глаз.

Особенно хорошо кинза сочетается с яйцами, сыром, рыбой и бобами, ее можно добавлять в супы, салаты и овощные соусы, а также в воду, чтобы очистить ее от тяжелых металлов.

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