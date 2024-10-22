Волгоградцам рассказали, какую пользу кинза может принести организму

Листья и плоды кинзы используются в кулинарии в сыром или сушеном виде. Они богаты эфирными маслами, клетчаткой, антиоксидантными полифенольными флавоноидами, минеральными веществами, такими как марганец, кальций, калий, магний и железо, а также витаминами А, С, К и группы В.