Волгоградцам рассказали, какую пользу кинза может принести организму

Листья и плоды кинзы используются в кулинарии в сыром или сушеном виде. Они богаты эфирными маслами, клетчаткой, антиоксидантными полифенольными флавоноидами, минеральными веществами, такими как марганец, кальций, калий, магний и железо, а также витаминами А, С, К и группы В.
Кроме того, доказано, что растение обладает антисептическими, антиоксидантными, противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Благодаря этому кинза уменьшает отеки, в особенности воспалительного характера, снижает уровень «плохого» холестерина, стимулирует пищеварение, благоприятно влияет на уровень сахара в крови, предотвращает тошноту, выводит токсины и тяжелые металлы из организма.
Линолевая кислота и цинеол в составе кинзы обладают противоартритными и противоревматическими свойствами, повышающими уровень «хорошего» холестерина и препятствующими образованию атеросклеротических бляшек в сосудах.
Также многочисленные исследования доказали, что растение может помочь в борьбе с аллергией, защищает организм от остеопороза и поддерживает здоровье глаз.
Особенно хорошо кинза сочетается с яйцами, сыром, рыбой и бобами, ее можно добавлять в супы, салаты и овощные соусы, а также в воду, чтобы очистить ее от тяжелых металлов.