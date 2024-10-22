В школах Владивостока объявлено свободное посещение из-за непогоды

Свободное посещение объявлено в школах Владивостока для всех без исключения классов на среду, 23 октября. Городские власти приняли такое решение из-за надвигающейся непогоды. Пропуск занятий в этот день не будет считаться прогулом, как указало Управление по работе с муниципальными учреждениями образования города.
По прогнозам синоптиков, ночью и утром 23 октября в столице Приморского края ожидается сильный дождь. Количество осадков может составить от 15 до 45 мм за короткое время, а ветер усилится до 28 м/с. Жители уже начали готовиться к приходу циклона, который должен принести не только дождь, но и опасные порывы ветра.
Ранее Примгидромет объявил штормовое предупреждение для всего Приморья. На большей части края ожидается ветер скоростью 15−22 м/с, а в прибрежных районах и на мысах порывы могут достигать 30 м/с. Из-за сильных дождей уровень воды в реках может подняться до 70 см, что грозит локальными подтоплениями в некоторых населённых пунктах.