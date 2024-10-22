В школах Владивостока объявлено свободное посещение из-за непогоды

По прогнозам синоптиков, ночью и утром 23 октября в столице Приморского края ожидается сильный дождь. Количество осадков может составить от 15 до 45 мм за короткое время, а ветер усилится до 28 м/с. Жители уже начали готовиться к приходу циклона, который должен принести не только дождь, но и опасные порывы ветра.