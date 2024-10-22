Поезд Деда Мороза прибудет в Самару 26 декабря

Детский билет (только для ребенка от 6 до 13 лет включительно) для посещения передвижной резиденции Деда Мороза будет стоить 2450 рублей. А детский билет с сопровождением (для ребенка от 3 до 5 лет включительно и сопровождающего его взрослого от 14 лет) — 2950 рублей. Такие же цены и для спектакля в вагоне «Кукольный театр».