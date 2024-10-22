Поезд Деда Мороза прибудет в Самару 26 декабря

В преддверии Нового года в Самаре традиционно можно будет встретиться с Дедом Морозом из Великого Устюга. В 2024 году поезд со сказочным волшебником прибудет 26 декабря. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале поезда.
«Дедушка Мороз и его помощники уже в четвертый раз отправятся в путешествие. В вагонах, в которых будут встречать гостей волшебник, уже навели красоту. Во главе поезда встанет самый красивый паровоз серии П-36», — рассказали в пресс-службе.
Также в составе поезда будут и редкие локомотивы, в том числе ретро-электровоз серии ВЛ-82м. В этом году волшебное путешествие начнется с города Тайшет. Продажа билетов откроется в 10:00 за 30 дней до прибытия поезда в город. То есть самарцы смогут купить билеты 26 ноября.
Детский билет (только для ребенка от 6 до 13 лет включительно) для посещения передвижной резиденции Деда Мороза будет стоить 2450 рублей. А детский билет с сопровождением (для ребенка от 3 до 5 лет включительно и сопровождающего его взрослого от 14 лет) — 2950 рублей. Такие же цены и для спектакля в вагоне «Кукольный театр».