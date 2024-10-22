В Челябинской области экологи отметили улучшение качества воздуха

Сейчас в большинстве городов региона отмечается улучшение экологической обстановки. Об этом сообщили в министерстве экологии Челябинской области. Как отметили представители ведомства, некоторые предприятия сократили выбросы существеннее, чем от них требовалось. Напомним, что при НМУ первой степени их требуется уменьшить на 15−20%, а при НМУ второй степени — на 20−40%.