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В Челябинской области экологи отметили улучшение качества воздуха

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) отмечались на прошлой неделе в нескольких городах — Челябинске, Магнитогорске, Аше, Златоусте, Карабаше, Коркино и Сатке.

Источник: Reuters

Соответствующий режим, обязывающий предприятия населённых пунктов сократить промышленные выбросы, был введён ещё в прошлое воскресенье и продержался около недели. В большинстве городов это был НМУ первой степени. В Челябинске же в четверг объявили НМУ второй степени, что означает ещё большее сокращение выбросов со стороны заводов.

Сейчас в большинстве городов региона отмечается улучшение экологической обстановки. Об этом сообщили в министерстве экологии Челябинской области. Как отметили представители ведомства, некоторые предприятия сократили выбросы существеннее, чем от них требовалось. Напомним, что при НМУ первой степени их требуется уменьшить на 15−20%, а при НМУ второй степени — на 20−40%.

В минэкологии отметили, что воздух стал чище в Челябинске, Аше, Златоусте, Карабаше, Коркино и Сатке. Режим НМУ первой степени пока сохраняется лишь в Магнитогорске — в городе его было решено продлить до вечера вторника.

Ранее «МК-Челябинск» писал о преобразовавшейся челябинской свалке. Новую оранжерею, построенную на её месте, посетили гости из Москвы.

экология